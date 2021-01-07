Son dakika haberleri! "ATAK" Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! "ATAK" Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

07.01.2021 08:21

Son dakika haberleri: "ATAK" Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor.

"ATAK" Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekipleri uzun süredir takip ettikleri Fatih'te bir adrese düzenledikleri operasyonla 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan V.Y. ile dağıtımının yapılması için kuryelik yapan A.Ş. ve H.Y isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheliler V.Y., A.Ş. ve H.Y., Jandarma'daki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; V.Y. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, torbacı tabir edilen A.Ş. ve H.Y. isimli şahıslar aracılığıyla İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Jandarma Adım Adım Takip Etti

V.Y. isimli şüpheli şahsın, Fatih'te bulunan adresini mercek altına alan Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi depo olarak kullandığı bu adreste sakladığını belirledi. Şahıs ile kuryelerin, uyuşturucu maddenin dağıtımını planlamak için V.Y.'nin evinde bir araya geldiklerini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma "ATAK" davrandı

Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek ATAK da destek verdi. ATAK'ın yatak odasına yönelmesi üzerine aramalarını orada yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, ATAK'ın özellikle yatak bazasına tepki vermesi üzerine yatağı kaldırdılar. Yatağın altında bulunan siyah valizi açan ekipler, valiz içerisinde genel dağıtıma hazırlanmış paketler halinde toplam 14 kilo uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen skunk ele geçirdi.

Kadın Kurye Kullandılar

Şüpheli V.Y.'nin, A.Ş. ve H.Y. isimli kadın kuryeler ile evinde sık sık bir araya geldiği ve buradaki planlamalardan sonra, kadın kuryeler A.Ş. ve H.Y.'yi uyuşturucu maddenin dağıtım aşaması için görevlendirdiği ortaya çıktı. Şahısların operasyonun gerçekleştiği gün de yine evde buluşup planlama yapmak üzere anlaştıkları tespit edildi.

V.Y., A.Ş. ve H.Y. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri! ATAK Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son dakika haberleri! ATAK Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son dakika haberleri! ATAK Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son dakika haberleri! ATAK Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 'ATAK' Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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