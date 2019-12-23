Atakan Arslan mahkemeye koştu: Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Atakan Arslan mahkemeye koştu: Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor - Son Dakika Magazin

Atakan Arslan mahkemeye koştu: Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor

6 saat önce

Babasının yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Atakan, "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı.

Atakan Arslan mahkemeye koştu: Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor, System.String[]

Babasının yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Atakan, "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı. Ona kusursuz davranıyorum ama o, maddi yardımda bulunmadığım için beni tehdit ediyor" dedi.


CANLI YAYINDA ANLATTI!


Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Avatar Atakan babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.


"Bana babalık yapmadı maddi yardımda bulunmadığım için tehdit ediyor. Bir babanın evladına yapmaması gereken çirkin şeyler yaşandı. Babamı affetmem söz konusu değil"

Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv
Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı Hadise, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüledi Danilo Zanna, yarışmadaki dakikliğiyle dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya'nın her çekime geç kaldığını söyledi

Son Dakika Haberleri
18:46 Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım' - Son Dakika Magazin
18:40 "İz Bırakanlar" başlıyor - Son Dakika Magazin
18:22 Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin
18:20 Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro - Son Dakika Magazin
17:41 Hadise, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüledi - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 19:26:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakan Arslan mahkemeye koştu: Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]