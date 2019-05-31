Son Dakika Haberleri: Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu
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Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu

26 dakika önce

29-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü'nün sporcusu Atakan Ergin Türkiye Şampiyonu oldu.

Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu, System.String[]
29-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü'nün sporcusu Atakan Ergin Türkiye Şampiyonu oldu.

Mental, otistik ve down sendromlu bireylerin özel spor organizasyonu olan ve gönüllülük esasıyla çalışan, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'na bağlı Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü sporcularından Atakan Ergin, Down Sendromdular 8-10 Yaş Level A Serisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Takım arkadaşı Berat Göktaş ise Türkiye 5'inciliğini elde etti. İki sporcunun elde ettiği başarı Yalova'da büyük sevin yaşatırken, kulüp sporcuları ve velilerin sevinci görülmeye değerdi.

Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü Başkanı Erdem Coşkuner, "Spor kulübümüz; zihinsel, mental ve otistik bireylerin spor organizasyonlarıyla, bedensel ve sosyal kazanımlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Etkinliklerimizde bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:05 Kaynak: İHA
Altınova, Türkiye, Spor
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