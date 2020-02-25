Atakan Kayalar hakkındaki skandal sözleri, ulaştırma görevlisini işinden etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Atakan Kayalar hakkındaki skandal sözleri, ulaştırma görevlisini işinden etti - Son Dakika

Atakan Kayalar hakkındaki skandal sözleri, ulaştırma görevlisini işinden etti

9 dakika önce

Paylaşılan sosyal medya videosu ile gündeme oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan ulaştırma görevlisi, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu.

Atakan Kayalar hakkındaki skandal sözleri, ulaştırma görevlisini işinden etti, System.String[]

Sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalariçin skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu.

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin sözler paylaştı. Çocuk istismarını savunan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.

ÜNİVERSİTE İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversiteside harekete geçti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.

Atakan Kayalar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:45 
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