Atakan Rıdvan Çankaya: Yazın futbol oynamak sağlıklı değil - Son Dakika
Son Dakika Spor Atakan Rıdvan Çankaya: Yazın futbol oynamak sağlıklı değil - Son Dakika Spor

Atakan Rıdvan Çankaya: Yazın futbol oynamak sağlıklı değil

6 saat önce

Başkent temsilcisinin 21 yaşındaki futbolcusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin futbolu da çok olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir aydan fazla süredir evdeyiz.

Atakan Rıdvan Çankaya: Yazın futbol oynamak sağlıklı değil, System.String[]

Başkent temsilcisinin 21 yaşındaki futbolcusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin futbolu da çok olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir aydan fazla süredir evdeyiz. Antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Hocalarımızın verdiği program dahilinde formda kalmaya çalışıyoruz" dedi.


Atakan, uzun süredir sahada antrenman yapmadıklarına dikkati çekerek, "Sporcular için bu, lige dönüşümüz açısında gerçekten uzun bir süre. Yazın bile lig bittiğinde bu kadar ara vermeden yeni sezon antrenmanlarına kondisyonumuz çok geriye düşmesin diye başlıyoruz" şeklinde konuştu.


"LİGİN YAZIN BAŞLAMASI TARAFTARI DEĞİLİM"


Koronavirüs tablosundaki olumlu seyrin sürmesi halinde liglerin 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesinin gündemde olduğunu hatırlatan genç futbolcu, şöyle devam etti:


"Yaz sıcaklarında futbol oynamamız gerçekten çok zor olacak, sakatlık riskimiz çok artacak. Yaz mevsiminde ligin başlaması taraftarı değilim. Çünkü yaz aylarında performansımızın çok yukarı çıkabileceğini düşünmüyorum. Sıcaklardan dolayı sakatlık riskimizin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ligin devam etmesi halinde ise kondisyonumuza kavuşmamız için hazırlık süreci uzatılmalı. Sezon başında nasıl antrenman yapıyorsak, kamp dönemi geçiriyorsak, bu süreci de o şekilde geçirmemiz lazım. Ligler ne kadar hızlı başlarsa performansımız o kadar düşer, sakatlık riskimiz de çok yükselir."


HEDEFİ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK


Bireysel hedefini paylaşan Atakan, "Altyapılarda giydiğim milli takım formasını A takımda da giymek istiyorum" diye konuştu.


Atakan, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 15. sıradaki Boluspor'un bir puan gerisinde 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalacağına inandığını dile getirerek, "Lig başladığı takdirde üst sıralara tırmanmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Formanın hakkını vereceğimizi düşünüyorum. Osmanlıspor'u hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz. Bulunduğumuz kötü durumdan çıkmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.


Ön libero ve stoper bölgelerinde görev yapan futbolcu, karantina sürecinde evde antrenmanlar dışında kitap okuduğu ve eksik yönlerini geliştirmeye çalıştığını anlattı.


Bu süre zarfında evde kalmanın önemini vurgulayan Atakan, "Gerçekten büyüğümüzden küçüğümüze hepimizi çok etkileyen bir süreç. Bu süre zarfında herkes çok dikkat etmeli. Lütfen kimseyi riske atmayarak evimizde kalalım" diyerek sözlerini tamamladı.


Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:23 

YORUMLAR

Son Dakika

Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı         
16:10
40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri 40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri         
16:10
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor         
16:09
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı         
15:58
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu         
15:56
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak         
15:46
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı         
15:30
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı         
15:21
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var         
15:17
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu         
15:17
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 18:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakan Rıdvan Çankaya: Yazın futbol oynamak sağlıklı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]