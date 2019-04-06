Son Dakika Haberleri: Atakan Sude'ye Kukla Derse - Survivor 40. Bölüm

Atakan Sude'ye Kukla Derse - Survivor 40. Bölüm

22 dakika önce

Survivor'da tartışmalar, atışmalar ve anlaşmazlıklar devam ediyor.

Survivor'da tartışmalar, atışmalar ve anlaşmazlıklar devam ediyor.40. bölümde Atakan ve Sude'nin Ben Kukla Değilim Tartışması.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:50 Kaynak: Youtube

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