Atakan Sude'ye Kukla Derse - Survivor 40. Bölüm
22 dakika önce
Survivor'da tartışmalar, atışmalar ve anlaşmazlıklar devam ediyor.
Survivor'da tartışmalar, atışmalar ve anlaşmazlıklar devam ediyor.40. bölümde Atakan ve Sude'nin Ben Kukla Değilim Tartışması.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:50 Kaynak: Youtube
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