Atakan Taşur'a Uluslararası Proje Ödülü - Son Dakika

Atakan Taşur'a Uluslararası Proje Ödülü
15.06.2021 15:28
Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından düzenlenen Dijital dünyanın Enleri Ödülleri bu yıl 9. kez sahiplerini buldu. Törene iş, sanat, siyaset ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim ve iş adamı katıldı.Yılın En iyi Uluslararası Proje Ödülü Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi oldu.
Atakan TAŞUR; ''Böylesine güzel bir gecede olmaktan mutluluk duyuyorum 3. Kez bu projemiz ödüle layık görüldü bu yüzden çok gururluyum, umuyorum ki iki devlet arasında hayata geçirilen her plan ve proje gibi böylesi organizasyonlar da artarak devam etsin ve birliğimiz pekişsin. Hülasa, bu duygularla hazırlıklarını büyük bir özenle devam ettirdiğimiz ve iddialı olacağından şüphe duymadığımız 4.Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Ödülleri gecemizde de bu hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirecek ve üzerimize düşen vazifenin bir kısmını dahi olsa tamamlamış olmanın gururunu yaşayacağız''diye konuştu.
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