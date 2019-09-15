Son Dakika Haberleri: Atakan Yüksel Dünya Şampiyonası'na veda etti
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Atakan Yüksel Dünya Şampiyonası'na veda etti

1 saat önce

Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, ilk müsabakasında Estonya'dan Denis Bolunov'u 5-0 yendi.

Atakan Yüksel Dünya Şampiyonası'na veda etti, System.String[]

Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, ilk müsabakasında Estonya'dan Denis Bolunov'u 5-0 yendi.


İkinci maçında Moldovalı Donior Islamov ile karşılaşan son Avrupa şampiyonu milli güreşçi, 3-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-3'e getirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.


Üçüncü turda Güney Koreli Hansu Ryu ile eşleşen Atakan, rakibine yenilerek elendi.


- Metehan ve Cenk'in repesaj şansı sürüyor


87 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen son iki yılın dünya şampiyonu Metehan Başar, ikinci turda Özbek Rustam Assakalov'a mağlup oldu.


97 kiloda mücadele eden olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, ilk turda Kırgız Uzur Dzhuzupbekov'u 2-1 mağlup ederken, ikinci maçında Ermeni Artur Aleksanyan'a yenildi.


Metehan ve Cenk, rakipleri finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkma hakkı elde edecek.

Atakan Yüksel, Türkiye, Estonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:45 
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