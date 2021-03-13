Atakaş Hatayspor: 1-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 1-0

13.03.2021 18:08
Atakaş Hatayspor: 1-0, System.String[]

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Gökhan Bilir, Caner ÖzaralÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Erik Sabo), Boldrin (Dk. 81 Abdullah), Samudio (Dk. 90 Emir), Skoda (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Gökhan Bilir, Caner Özaral

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Erik Sabo), Boldrin (Dk. 81 Abdullah), Samudio (Dk. 90 Emir), Skoda (Dk. 90 Söderlund)ATAKAŞ HATAYSPOR: Mohamedi - Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, (Dk. 89 Soner), Ruben Ribeiro, Boupendza, Akintola, Aabid (Dk. 78 Mohammed Kamara), Traore, Mame DioufSARI KARTLAR: Skoda, Samudio, Gökhan, Dokovic (Çaykur Rizespor) - Akintola, Katranis, Boupendza, Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)GOL: Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u 71'inci dakikada Boldrin'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Mavi-yeşilli ekip, bu skorla 8 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.3'üncü dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Riberio'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.5'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın pasında kaleyi sağ çaprazdan yoklayan Samudio'nun vuruşunda kaleci Mohamedi topu kornere çeldi.23'üncü dakikada Aabid'in sağdan ceza sahasına ortasında, Diouf'un penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında İsmail Köybaşı'nın ortasında Samudio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Mohamedi'nin kucağında kaldı.39'uncu dakikada Selim Ay'ın pasında topla buluşan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesi ağlara giden top gol değeri kazanmadı.55'inci dakikada Riberio'nun sağdan ceza sahasına ortasında, gelişine vuran Boupendza'nın şutunda top yandan dışarı çıktı.70'inci dakikada Boldrin'in pasında sağ kanatta topla buluşan Moroziuk'un şutunda top auta çıktı.71'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Samudio'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Boldrin, çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.90+5'inci dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Boupendza'nın ortasında ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu. Top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.


- Rize
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0

Hatayspor, Rizespor, Çaykur, Skoda, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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