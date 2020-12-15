Atakaş Hatayspor: 2-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 2-0

15.12.2020 18:15
Atakaş Hatayspor: 2-0, System.String[]

STAT: EryamanHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık OngunMKE ANKARAGÜCÜ: Fredrich - Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören (Dk. 56 Joseph Paintsil), (Dk. 90+2 Cebrahil Karayel), Lobjanidze, Emre Güral (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE ANKARAGÜCÜ: Fredrich - Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören (Dk. 56 Joseph Paintsil), (Dk. 90+2 Cebrahil Karayel), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 90+1 Mücahit Can Akçay)ATAKAŞ HATAYSPOR: Münir - Popov, Sackey, Billong,(Dk. 86 Mirkan Aydın), Burak Can Çamoğlu (Dk. 72 Katranis), Rayane, Ribeiro, Akintola (Dk. 86 Adama Traore), Selim Ilgaz (Dk. 46 Boupendza), Gökhan Karadeniz, Diouf (Dk. 72 Barbosa)GOLLER: Dk. 69 Sarlija, Dk. 89 Joseph Paintsil (MKE Ankaragücü)KIRMIZI KART: Dk. 48 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Pinto, Ender Aygören, Sarlija (MKE Ankaragücü) - Diouf, Boupendza, Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 6'ncı hafta erteleme karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Atakaş Hatayspor'u 69'uncu dakikada Sarlija ve 89'uncu dakikada Joseph Paintsil'in attığı gollerle 2-0 yendi.

3'üncü dakikada sağ taraftan gelen ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Rayane'nin önünde kaldı. Rayane'nin şutunda top Fredrich'te kaldı.6'ncı dakikada Endri Çekici'in kullandığı köşe vuruşunda Lobjanidze topu kafa ile kale yerine auta attı.27'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Endri Çekici'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutu kaleci Münir, son anda uzaklaştırdı.31'inci dakika sağ taraftan topu alan Selim Ilgaz ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Fredrich son anda çeldi.42'nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Fredrich boşa çıktı. Hatayspor savunmasından Sackey ise topu auta gönderdi.48'inci dakikada Gökhan Karadeniz'in Ender'e yaptığı faulde VAR'a giden Hüseyin Göçek, Gökhan Karadeniz'e kırmızı kart gösterdi.59'uncu dakikada Emre Güral'ın pasıyla kaleci ile karşıkarşıya kalan Lobjanidze'nin şutunda top kalecinin ayaklarına çarparak kornere çıktı.64'üncü Lobjanidze sol taraftan aldığı topu ceza sahasına kadar taşıdı. Kaleciyi üzerine çeken Lobjanidze, topu boş pozisyonda olan Emre Güral'a aktardı. Emre ise topu boş kaleye gönderemedi.69'uncu dakikada sol taraftan Endri Çekici'nin ortasında Sarlija, topu filelere gönderdi: 1-0.75'inci dakikada kornerden gelen topla buluşan Billong, penaltı noktasından topu auta gönderdi.81'inci dakikada Ribeiro'nun ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sackey'in şutunu kaleci Fredrich çizgiden çıkardı.89'uncu dakikada tek başına ceza sahasına giren Joseph Paintsil, önce savunmadan sıyrıldı ardından kaleciyi de geçerek topu filelere gönderdi: 2-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.


Hüseyin Göçek, Erdi Dikmen, Emre Güral, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 2-0 - Son Dakika Spor


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