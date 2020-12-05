Atakaş Hatayspor: 3-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 3-0

05.12.2020 20:57
Atakaş Hatayspor: 3-0, System.String[]

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora ÖzkaraGALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 79 Ömer), Emre Kılınç (Dk. 80 Etebo), Oğulcan (Dk. 70 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 88 Kerem), Diagne (Dk.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 79 Ömer), Emre Kılınç (Dk. 80 Etebo), Oğulcan (Dk. 70 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 88 Kerem), Diagne (Dk. 88 Ali Yavuz)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Burak Can, Aabid (Dk. 68 Ribeiro), Sackey, Traore (Dk. 58 Gökhan), Selim (Dk. 67 Boupendza), Akintola (Dk. 85 Barbosa), DioufGOLLER: Dk. 32 Diagne, Dk. 64 Santos (k.k.), Dk. 90+3 Kerem (Galatasaray)KIRMIZI KART: Dk. 80 Gökhan (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Diagne, Marcao, Emre Taşdemir (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.17'nci dakikada Selim'in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Akintola'nın aşırtma vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.25'inci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.32'nci Feghouli'nin sağdan kanattan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Diagne'nin, sol çaprazdan şutunda top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.48'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in şutunda top dışarıya çıktı.52'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında ceza sahası içinde Diagne'nin bekletmeden vuruşu üstten auta gitti.64'üncü dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Oğulcan'ın indirdiği top, Atakaş Hatayspor savunmasında Santos'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.73'üncü dakikada Boupendza'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, penaltı noktası üzerinden vuruşunda top az farkla auta çıktı.87'nci dakikada Taylan'ın sağ taraftan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Ömer, meşin yuvarlağı topuk pasıyla Emre Akbaba'ya bıraktı. Emre'nin sol çaprazdan sert vuruşunda top yandan auta gitti.90+3'üncü Kerem, topla ceza sahasına ilermesi sonrası pasını Ömer'e çıkardı. Ömer'in tekrar ceza sahası içerisine çevirdiği topa genç oyuncu Kerem topu ağlarla buluturdu. Ancak atılan gol, yan hakemin bayrağı sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.90+5'inci dakikada ise VAR uyarısı sonucu karşılaşmanın hakemi pozisyonu gol olarak değerlendirdi: 3-0.

Mücadele sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- İstanbul

Emre Taşdemir, Mbaye Diagne, Emre Akbaba, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 3-0 - Son Dakika Spor


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