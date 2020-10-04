Atakaş Hatayspor: 6-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 6-0

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk CurbayAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 75 Ahmet Gülay), Salih (Dk. 68 Berkan), Siopis, Efecan, Bakasetas (Dk. 75 Efkan), Davidson (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk.

Atakaş Hatayspor: 6-0, System.String[]

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk Curbay

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 75 Ahmet Gülay), Salih (Dk. 68 Berkan), Siopis, Efecan, Bakasetas (Dk. 75 Efkan), Davidson (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 68 Babacar)ATAKAŞ HATAYSPOR: Mohamedi - Sackey (Dk. 62 Abdurrahman), Barbosa (Dk. 46 Akintole), Rayane, Selim (Dk. 46 Ribeiro), Gökhan (Dk. 72 Boupendza), Dos Santos, Mesut, Yusuf, Popov, Diouf (Dk. 71 Mirkan)GOLLER: Dk. 19 Bakasetas, Dk. 23 - Dk. 67 - Dk. 78 Davidson, Dk. 35 Bareiro, Dk. 45+2 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Efecan, Salih (Aytemiz Alanyaspor) - Rayane, Dos Santos, Akintole (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u farklı mağlup etti: 6-0.Aytemiz Alanyaspor Kulübü, stada Azerbaycan'a destek için "İki Devlet Bir Millet" yazılı parkart astı.

4'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasında Bakasetas'ın ortasıyla topu önünde bulan Efecan kaleyi yokladı. Top az farkla üstten auta gitti.19'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahadan topu ceza sahası içinde Davidson'a attı. Davidson'un şutu kaleciden geri dönerken ceza sahası dışından topla buluşan Bakasetas sol ayağıyla sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.23'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih kendi yarı sahasından pası sağ kanattaki Efecan'a verdi. Efecan topu ceza sahası içindeki Bareiro'ya verdi. Bareiro soldaki Davidson'a pas yaptı. İlk vuruşu kaleciden geri dönerken Davidson ikinci kez kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-0.31'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda bulunan Bareiro savunmanın arkasına sarkarak kaleye sert bir şut çekti. Ağlarla buluşan top VAR'dan ofsayt gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından iptal edildi.35'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan topu Bakasetas'a attı. Bakasetas ile paslaşan Efecan, sağ çaprazdan ceza sahasına sokularak arkada boş olan Bareiro'ya pas verdi. Bareiro'nun şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.40'ıncı dakikada Alanyasporlu Salih, ceza sahası dışından sert sutla şansını denedi. Top kalecide kaldı.45+2'nci dakikada orta sahadan gelişen Alanyaspor atağında Siopis topu ceza sahası içindeki Moubandje'ye verdi. Moubandje altı pasın içinde sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 4-0.İlk yarı 4-0'lık skorla sona erdi.61'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahada rakibini geçerek topu ceza sahası içindeki Bareiro'ya verdi. Bareiro kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci topu dışarı gönderdi.67'nci dakikada Alanyaspor yarı sahasında topu kapan Davidson tek başına Hatayspor ceza sahasına kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson topu ağlara gönderdi: 5-0.78'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Berkan'ın uzun pasında topla buluşan Babacar, topu ceza sahası içine taşıdı. Babacar'ın altı pasın içindeki pas verdiği Davidson bitirici vuruşu yaptı ve topu filelere yolladı: 6-0.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Atakaş Hatayspor: 6-0
Atakaş Hatayspor: 6-0
Atakaş Hatayspor: 6-0
Atakaş Hatayspor: 6-0
Atakaş Hatayspor: 6-0
Atakaş Hatayspor: 6-0
Atakaş Hatayspor: 6-0

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 6-0 - Son Dakika Spor

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