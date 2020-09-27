Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış         
22:15
Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi         
22:07
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 01:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei