Atakaş Hatayspor, başarısının tesadüf olmadığını göstermek istiyor - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, başarısının tesadüf olmadığını göstermek istiyor

Süper Lig'in yenilgisiz takımlarından Atakaş Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Zan, 4 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak, ligin ilk 3 haftasında aldıkları 7 puanın tesadüf olmadığını göstermek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in yenilgisiz takımlarından Atakaş Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Zan, 4 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak, ligin ilk 3 haftasında aldıkları 7 puanın tesadüf olmadığını göstermek istediklerini söyledi.

Zan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e renk katmak, oyunlarıyla, felsefeleriyle, fair play ruhuyla kente ve Hatayspor'a yakışır şekilde mücadele etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Süper Lig'e son derece güzel bir başlangıç yaptıklarını ve oynadıkları 3 maçta 7 puan aldıklarını ifade eden Zan, şöyle konuştu:

"Başta son şampiyon Medipol Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrıldık. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan aldığımız 1 puan ve bu ligin köklü takımlarından Kasımpaşa'dan güzel bir oyunla aldığımız 3 puan... Lige 3 maçta 7 puanla başlamanın morali içerisindeyiz. Herkesin bu 7 puanın tesadüf olmadığını görmesini rica ediyoruz, çünkü bir oyun anlayışı ve felsefemiz var. Hocamız Ömer Erdoğan'ın liderliğinde, teknik heyetimizin, analizcilerimizin, yardımcı hocalarımızın hepsinin birbirinden kıymetli ve değerli analizleri var. Her zaman göze hoş gelen bir oyun, özellikle ikinci bölgede agresif olup pas açılarını kapatan, orada rakibe fazla pozisyon vermeyen, kaptığımız toplarla hızlı geçiş oyunuyla en kısa sürede rakip alanda pozisyon bulmaya çalışan bir ekip ruhu yaratmak istiyoruz. Bunu çoğu zaman yaptık ve başardık."

"Ayaklarımızın yere basması gerektiğini biliyoruz"

Gökhan Zan, futbolcuların seviyelerini maksimuma çekmek istediklerini anlatarak, "Hatalarını gösteriyoruz. Rakibin analizlerini yapıyoruz. Hatayspor'un oyun felsefesini ve sistemini oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Sezon boyunca göze hoş gelen futbol oynayıp agresif savunma yapan bir takım olmayı amaçladıklarını vurgulayan Zan, "Henüz ligde yeniyiz, ayaklarımızın yere basması gerektiğini biliyoruz. Daha fazla gelişeceğiz." ifadesini kullandı.

Zan, ligde oynadıkları ilk 3 maçta kalelerinde gol görmediklerini anımsatarak, "Gol yemeyince mutlu oluyorsunuz. Hem gol yemeyerek hem de puan ve puanlarla ayrılınca çok daha fazla mutlu oluyorsunuz. Teknik heyeti daha fazla mutlu ediyorsunuz. Futbolcu kardeşlerimizin öz güveni artıyor. Onlar da çok mutlu oluyor ve haz duyuyor." şeklinde görüş belirtti.

"Ligde aldığımız 7 puanın tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz"

Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Gökhan Zan, geçen sezon ligde önemli başarılar elde etmiş güçlü bir takımla oynayacaklarını ifade etti.

Zan, sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi bir takımla deplasmanda karşılaşacağız fakat bu demek değildir ki geride savunmayı kabul edeceğiz. Tam tersine, iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. İki takımın da 7 puanı var. İki takım da göze hoş gelen futbol oynuyor. Biz henüz yeni bir takımız, Alanyaspor daha oturmuş ve daha da fazla güçlenmiş bir takım. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi çok değerli takımlarla ve önemli oyunculara karşı bu futbolcu kardeşlerimiz harika bir oyun stratejisini sahada uyguladı. Bunu Hatayspor'umuzun lehine 3 haftada 7 puan olarak yansıttık. İnşallah iyi bir maç olur. Ligde aldığımız 7 puanın tesadüf olmadığını göstermek adına Aytemiz Alanyaspor'a karşı da güzel oynayarak umarım oradan puanlarla döneriz."

Atakaş Hatayspor, başarısının tesadüf olmadığını göstermek istiyor
Atakaş Hatayspor, başarısının tesadüf olmadığını göstermek istiyor
Atakaş Hatayspor, başarısının tesadüf olmadığını göstermek istiyor
Atakaş Hatayspor, başarısının tesadüf olmadığını göstermek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, başarısının tesadüf olmadığını göstermek istiyor - Son Dakika Spor


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