Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı ekip idmanda, pas drili, hava topu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Takım daha sonra otelde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile yarın saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda mücadele edecek.