Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan," Oyun anlamında sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Bunu devam ettirdiğimiz sürece inşallah çok güzel başarılara imza atarız." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, karşılaşmanın istedikleri gibi başladığını söyledi.

Erdoğan, Beşiktaş'ı baskılarla hataya zorlamaya hedeflediklerini ve bunda başarılı olduklarını kaydetti.

İlk yarıda rakibe çok net pozisyon vermediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda bazı şeyleri hatırlatmamıza rağmen bir anlık bir hatadan 2-2 olduktan sonra 3-2'yi bulmak için yine pozisyonlar yakaladık. Ekranda inceleme şansı buldum. Ben bu güne teknik direktörlüğe başlarken hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldım. Eğer bir VAR sistemi varsa bu özellikle Akintola'nın attığı golde benim gördüğüm kadarıyla top rakipten geri geliyor. Gol olmasını düşünüyorum. Çok çabuk karar verdi."

Erdoğan, ikinci yarı da biraz daha topu rakibe vererek ani atakla pozisyon bulmaya çalıştıklarını ve orada da iyi pozisyonlar bularak takım savunmasını iyi yaptıklarını belirtti.

Futbolcuların sergilediği performanstan memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, "Oyun anlamında sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Bunu devam ettirdiğimiz sürece inşallah çok güzel başarılara imza atarız." diye konuştu.