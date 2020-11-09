Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, dün Hes Kablo Kayserispor ile yapılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat sürdü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor