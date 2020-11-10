Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile 3 takımlı turnuva gerçekleştirildiği bildirildi. Öte yandan Hatay ekibi, idman öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile saygı duruşunda bulundu.

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