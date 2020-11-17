Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
17.11.2020 15:59
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve dar alan çalışması yaptığı bildirildi.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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