Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, çabukluk ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanı izleyen kulüp onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, oyunculara başarı dilediklerini iletti.