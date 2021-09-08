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SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

08.09.2021 18:50

SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdüİzzet NAZLI / HATAY, (DHA) ' Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) ' Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Ömer Erdoğan, 'Rakibimiz lige belki lige çok iyi başlayamadı ama onlar için de bir dönüm maçı olacak. Eminim onlar da bu hafta çıkış yakalamaya çalışacaklar ama biz de kendimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz' dedi.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yapan bordo beyazlı ekip, taktik, pas ve dar alan çalışması yaparak çift kale maç ile idmanı sonlandırdı. Atakaş Hatayspor kulüp yöneticilerinin de izlediği antrenman 1 buçuk saat sürdü.

Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve hafta sonu oynayacakları maçtan üç puan almak istediklerini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi: 'Milli araya girmeden önce de son maçımızı istediğimiz şekilde bitirdik. Kendi stadımızda, kendi taraftarımızın önünde güzel bir oyunla, istediğimiz bir futbolla bunu gerçekleştirdik. Tabii ki o geride kaldı önümüze bakmamız gerekiyor, zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakibimiz lige belki lige çok iyi başlayamadı ama onlar içinde bir dönüm maçı olacak eminim onlar da bu hafta çıkış yakalamaya çalışacaklar. Ama biz de kendimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Bu Milli maç arasında da hem fiziksel olarak kendimizi geliştirdik hem mental anlamda da oyunun skoruna göre gerçekleşebilecek oyun formatlarını çalışmayı denedik. Tabi ki Milli takıma giden arkadaşlarımız vardı onlar da bugün itibariyle aramıza katılmaya başladılar. İnşallah cuma gününe kadar da Samuel Ayomide Adekugbe ve Dylan Saint-Louis de aramıza katılırsa sağlıklı bir şekilde tam kadro inşallah hafta sonu Rize'ye gitme şansımız olur. İnşallah bu hafta da iyi futbolla, iyi bir sonuç alırız' dedi. Takımda Simon Falete'nin bir sakatlığı olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini ifade eden Erdoğan, onun dışında kadroda sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığını belirtti.

KURUCUK: RİZE'YE ÜÇ PUAN İÇİN GİDİYORUZ, 3 PUAN ALIP DÖNECEĞİZ

Yeni oluşan bir takım olduklarını ve lige iyi başladıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor savunma oyuncusu Fatih Kurucuk, 'Gün geçtikçe, haftalar geçtikçe birbirimize daha da çok ısınıyoruz. İyi bir ortamımıza var. Milli arada çok iyi çalıştık, izni iyi değerlendirdik ondan sonra antrenmanlara başladık. Bu sürede sıkı bir çalışma yaptık. Şu an için takımımız Rize maçına hazır diyebilirim ama tabi ki önümüzde 2-3 gün var. Bu süre zarfında da maça odaklanarak en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Kendimi her maça aynı şekilde hazırlıyorum. Tabi ligimizde iyi hücum oyuncuları var ancak hiçbirini ayırt etmiyorum hepsine aynı şekilde sahaya odaklanarak çıkıyorum. Rize'ye üç puan için gidiyoruz, 3 puan alıp döneceğiz inşallah' ifadelerine yer verdi.

SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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