Hatayspor'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
21.11.2020 13:57
Süper Lig'in 9. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Hatayspor'da, 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in 9. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Hatayspor'da, 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.
Hatayspor, 1 futbolcusunun korona virüse yakalandığını duyurdu. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan COVID-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - HATAY
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