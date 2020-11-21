Süper Lig'in 9. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Hatayspor'da, 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Hatayspor, 1 futbolcusunun korona virüse yakalandığını duyurdu. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan COVID-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - HATAY