Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
04.12.2020 12:45
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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