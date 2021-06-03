Atakaş Hatayspor, stoper Yusuf Abdioğlu, kaleci Akın Alkan ve kaptan Mesut Çaytemel ile yollarını ayırdı.

Atakaş Hatayspor'da 3 isimle daha yollar ayrıldı. Bordo-beyazlı takım, 2 sezondur takımda yer alan stoper Yusuf Abdioğlu, 7 sezondur forma giyen kaptan Mesut Çaytemel ve 6 sezondur fileleri bekleyen kaleci Akın Alkan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Külüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi takımı şampiyonluğa taşıyan süreçte emeği olan futbolculara teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.