Atakaş Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolar oldu