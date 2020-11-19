Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Atakaş Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor