Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

07.12.2020 20:23
Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik idman gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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