Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik idman gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
- Kaynak: AA
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