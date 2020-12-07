Atakaş Hatayspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik idman gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?