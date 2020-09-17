Atakaş Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas organizasyonları, dar alan çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldığı bildirildi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında kaliteli bir futbol seyrettirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Vardı, ligin ilk haftasında kazandıkları Medipol Başakşehir maçını unuttuklarını, bu maçın rehavetiyle hareket etmeyeceklerini ifade etti.

Artık Fenerbahçe karşısında oynayacakları maça odaklandıklarını aktaran Vardı, "Bundan sonra Fenerbahçe maçına hem teknik heyetimiz hem futbolcularımız hem de yöneticilerimiz odaklanmış durumda. İnşallah Fenerbahçe maçında da Atakaş Hatayspor'a yakışır futbol seyrimizi güzel bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nın fiziki şartlarının tamamının yerine getirildiğini belirten Vardı, ligin 3. haftasında Kasımpaşa maçını kendi sahalarında oynamayı beklediklerini kaydetti.

Vardı, takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Futbolculardan Ruben Ribeiro da Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Fenerbahçe tabii ki bu ligin en köklü kulüplerinden biri. Onlara çok büyük saygımız var. Başakşehir maçında oynadığımız oyunla devam edersek Fenerbahçe maçından da en iyi sonuçla ayrılacağımız düşünüyorum." ifadelerini kullandı.