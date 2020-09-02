Atakaş Hatayspor'da Hamza Gür ayrılığı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Hamza Gür ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üç sezondur Atakaş Hataysporumuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden, takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Hamza Gür ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hamza Gür'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Hamza Gür."