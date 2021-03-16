Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5

16.03.2021 15:07
Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek Atakaş Hatayspor, sezonu ilk 5 içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

SPOR Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek Atakaş Hatayspor, sezonu ilk 5 içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bordo beyazlıların teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımızla sürekli ligi beşinci nasıl bitirebiliriz, bunun hesaplarını çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzde 11 tane maç var, alabileceğimiz 33 puan var. Buradan maksimum puanı alıp ligi inşallah en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek ve 32'nci hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Atakaş Hatayspor; HES Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında aldığı mağlubiyetleri telafi etmek istiyor. Bordo beyazlılar, Antakya Atatürk Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleri ve çift kale maçla idmanı tamamlayan bordo beyazlılar, yarından itibaren dört gün izin yapacak.

ÖMER ERDOĞAN:  OYUNCULARDA HERHANGİ BİR REHAVET YOKİdmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik patron Ömer Erdoğan, Hatayspor'un deplasmanda ve evinde aldığı galibiyetlere herkesin alıştığını belirterek şunları söyledi: "Şimdi herkes Hatayspor'un deplasmanda, içeride 3-4-5 gol atmasına alıştı. Bizler de öyleyiz ama her hafta öyle bir performans veya öyle bir skor maalesef elde edilmiyor. Oyuncuların kesinlikle herhangi bir rehavet veya ligi bitirdik gibi bir düşüncesi yok. Tam tersi; oyuncularımızla sürekli ligi beşinci nasıl bitirebiliriz, bunun hesaplarını çalışmalarını yapıyoruz. Sonuna kadar orayı kovalayacağız. Olursa bizim için muhteşem olacak. Ama olmazsa bile ligi en iyi şekilde, en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bugüne kadar Türk futboluna gerçekten keyif veren, taraftarların gurur duyacağı bir futbolla bu oyuncu grubumuz Hatay'ı temsil etti. Bundan sonraki on bir haftada inşallah en iyi şekilde sahada savaşan, mücadele eden, mağlubiyeti kabullenmeyen, sezonu en iyi yerde bitirmeye çalışan bir grubu yine izlettireceğiz. Daha önce de söylediğim gibi ben oyuncularıma çok güveniyor ve inanıyorum. Bu oyuncu grubu bugüne kadar 46 puanı topladı ve bundan sonra da önümüzde on bir tane maç var, alabileceğimiz 33 puan var. Buradan da maksimum puanı alıp ligi inşallah en iyi yerde bitirmek istiyoruz.""HEDEFİMİZ HER MAÇI KAZANMAK"

Yeni sezon için de çalışmalara başladıklarını aktaran Erdoğan, "Konsantrasyonumuz tamamen bu sezon için. Çünkü bu sezonu daha bitirmedik, bu sezon daha hedefimiz var. Hedefimiz her maçı kazanmak, ilk konsantrasyonumuz bu. Tabii profesyonellikte yeni sezonda erken düşünüp erken hamleler yapmak daha faydalı. Çünkü geç kalınca hem fırsat oyuncuları kaçırmış oluyorsunuz hem de aynı zamanda kamp döneminde tam kadro çalışamayınca önümüzdeki sezon için de bunun sıkıntısını çekiyorsunuz" diye konuştu.

Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5
Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5
Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5
Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5
Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5
Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5
Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Spor Toto, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor'da hedef ilk 5 - Son Dakika Spor


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