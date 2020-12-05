Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak - Son Dakika

Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

05.12.2020 11:23

Atakaş Hatayspor'un takım kaptanı Mesut Çaytemel, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Atakaş Hatayspor'un takım kaptanı Mesut Çaytemel, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Mesut Çaytemel, AA muhabirine, uzun süredir emek verdiği Hatayspor'un 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinden ve bu takımda forma giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Aralık ve ocakta kendilerini yoğun bir fikstürün beklediğini belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle hedefimiz bu ligde kalıcı olmak ancak maçların sonuçlarına, ligin gidişatına göre daha farklı hedefler koyabiliriz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Mesut Çaytemel, "Takımımın 53 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi. Pandemi süreci nedeniyle taraftarlarımız maalesef şu an için bu güzellik ve mutluluktan mahrum kalıyor, onlar için üzülüyorum ama kendim, şehir ve takım için çok sevinçliyim. Bu güzel kulübün buralarda olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Takıma kim katılsa hemen uyum sağlayabiliyor"

Mesut Çaytemel, takım arkadaşları ile aralarındaki uyumdan memnun olduğunu vurgulayarak, "Bizim takımımızın ilginç bir özelliği var. Takıma kim katılsa hemen uyum sağlayabiliyor. Belki bizden, belki şehirden, belki kulübün kendisinden kaynaklanıyor. Gelen bütün transferler, takıma çok güzel uyum sağlıyor. Süper Lig'de aldığımız sonuçlar ortada, bunun da uyumun bir parçası olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de sahalarında oynadıkları 4 maçta yenilmediklerini hatırlatan ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:

"Sahamızda bir yenilmezlik serimiz var. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Gerçekten biz Hatayspor olarak kendi sahamızda daha öz güvenli ve iyi oynuyoruz. Şunu söyleyebilirim ki Hatay, her zaman rakipler için zor bir deplasman olmuştur. Sahamızda ciddi rakiplerimize baskı kurabiliyoruz. Bunun sonucunda da sonuçlar hep olumlu geliyor. Bu sene de Süper Lig'de sahamızda bir yenilmezliğimiz var. Sahamızda oynanmamış bir Erzurumspor maçı var. İnşallah onu da en iyi şekilde geçeriz. Amacımız tabii ki içeride, dışarıda iyi futbol oynayarak puanlar kazanmak."

İki maç eksikleri olmasına rağmen ligde iyi bir konumda bulunduklarını belirten Mesut Çaytemel, ellerinden geldiğince taraftarlarına güzel futbol izlettirmek ve şehirlerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Futbolcu, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum, biraz nefes verin Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor         
08:27
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı         
07:21
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 11:43:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakaş Hatayspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei