Atakaş Hatayspor'da, Kasımpaşa maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig'in 3. haftasında, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı. Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı. Testlerin tamamı negatif sonuçlandı. Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

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