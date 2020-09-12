Atakaş Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulu¨p personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif c¸ıkmıs¸tır." denildi.
Atakaş Hatayspor, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:39 - Kaynak: AA
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