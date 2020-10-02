Atakaş Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulu¨p personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif c¸ıkmıs¸tır." denildi.
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:57 - Kaynak: AA
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