Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda bire bir oyun ve dar alan çalışması yapıldı. Antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 20:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor