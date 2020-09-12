Süper Lig'in ekibi Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alan çalışması gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor