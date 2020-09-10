Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular idmanda pas ve hava topu çalıştı.
Antrenman taktik uygulamalarıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:33 - Kaynak: AA
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