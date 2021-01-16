Atakaş Hatayspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular top kapma ve hava topu çalışması yaptı. Hatay ekibi, gün içerisinde hava yoluyla maçın oynanacağı Denizli'ye hareket edecek.

Yarın, Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.