Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

08.12.2020 11:05

Süper Lig'de iç sahada kaybetmeyen Atakaş Hatayspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı erteleme maçını kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de iç sahada kaybetmeyen Atakaş Hatayspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı erteleme maçını kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bordo-beyazlı ekip, bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazanırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 12 puanla 15. sırada bulunan Hatay temsilcisi, sahasında ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0, üçüncü haftada Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken, yedinci haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzuncu haftada da Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak evinde 8 puan topladı.

Bordo-beyazlı ekip, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın sahasında karşılaşacak Atakaş Hatayspor, maçı kazanarak hem evinde yenilmezlik serisini sürdürmek hem de puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

"Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz"

Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, AA muhabirine, bu ay içinde 3'ü sahalarında olmak üzere 6 maça çıkacaklarını belirterek, kendilerini yoğun ve zorlu bir fikstürün beklediğini söyledi.

Takımda çok fazla eksikliklerinin bulunmadığını aktaran Kavlak, "Yoğun bir aya giriyoruz. Ligde ertelenen iki maçımız vardı. Bunlar da aralık ayının programına katıldı. Bizim için biraz daha yoğun geçecek. Çok fazla eksiğimiz olmadığı için yine de hazır olabileceğimiz bir durum. Zaten hazır olmak zorundayız. Futbolcusundan sportif direktörüne kadar bütün çalışanlar bunun için burada ona göre program yapıldı. İlerleyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kavlak, şimdiye kadar oynadıkları 8 maçın 2'sini kaybettiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kavlak, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Galatasaray karşısında oynadığımız maçta ligde ikinci yenilgimizi aldık. Çok fazla kaybetmeyen bir takımız. İçeride de mağlubiyetimiz yok. Şimdi Erzurumspor'u konuk ediyoruz. Kazanacağımızı düşünüyorum. Ona göre hazırlanıyoruz. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız. Maç eksiğimiz dolayısıyla ligdeki puan sıralamasında aşağıda kaldık. Kazandıkça ligde yukarıya çıkacağımızı düşünüyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da Erzurumspor ile başlatırsak bizim için güzel olacak. "

"İki maçta şanssız şekilde kalemize attığımız goller var"

Kavlak, Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında karşılaştıkları Çaykur Rizespor maçında Diof'un ve 11. haftada deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçında da Santos'un şanssız bir şekilde topu kendi kalelerine gönderdiğini söyledi.

Futbolda bu tür şeylerin olabileceğini anlatan Kavlak, "Normalde maçlarda çok fazla pozisyon veren takım değiliz fakat geçen haftalarda şanssız bir şekilde kendi kalemize atılan goller var. Tabii futbolda olabilen şeyler bunlar. Üst üste olunca daha çok dikkat çekiyor. Hiç pozisyon vermezken böyle şeyler yaşanması ne yazık ki biraz şanssızlığa bağlıyoruz. Oyuncular iyi niyetle topu çıkarmaya çalışırken topu kalemize gönderdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor


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