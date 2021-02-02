Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamada bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten kaleci Altay, takımla birlikte sahaya iyi bir karakter koyduklarını aktardı.

Hatayspor'u da tebrik ederek kalan maçlarında başarılar dileyen Altay, önlerinde önemli bir maçın olduğunu vurguladı.

Aynı şekilde çalışmalara devam ederek bundan sonraki maçlarda da iyi konsantre olacaklarının altını çizen Altay, "Alacağımız puanlarla sezon sonunu hedeflerimize en iyi şekilde emin adımlarla gitmek istiyoruz." dedi.

Altay kendi performasıyla ilgili sorulan bir soru üzerine de "Sahaya iyi performans koymak için çalışıyoruz mücadelemiz her zaman takımımızın başarısı için bugün de takıma katkı sağladıysam galibiyette payım varsa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

Altay önümüzdeki hafta karşılaşacakları Galatasaray maçı için de derbi havasının farklı olduğunu dile getirerek, aynı şekilde konsantre olup çıkacaklarını kaydetti.