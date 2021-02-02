Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından - Rahmi Vardı

-Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'nın açıklaması

Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da rakipleri karşısında topa daha fazla sahip olmalarına karşılık yenildiklerini kaydetti.

İkinci yarıda ipi tamamen ellerine aldıklarını vurgulayan Vardı, "1 golü kalemize attıktan sonra dönüş sağlayamadık. Son saniyede Boupendza bir golüyle 2-1 skoru 2-1'e getirdik ama zaman yetmedi. Önümüze bakacağız." dedi.

Hakem hatalarıyla ilgili de konuşan Vardı, takımlarına karşı 3-4 maçta büyük hakem hatalarının olduğunu savundu.

Takımlarına karşı hakemlerin tedirgin davrandığını ileri süren Vardı, "Büyük takımlara karşı ise maalesef onların camiasından, yönetiminden, güçlerinden çekiniyorlar. Bundan dolayı da takımımıza bu tür hareketlerde bulunabiliyorlar. Biz yine de suçlamıyoruz ama Allah'a havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.