Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı kulüp yöneticileri de takip etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Antakya Atatürk Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

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