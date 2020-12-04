Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yolu ile İstanbul 'a hareket etti.

3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Hatayspor, bu futbolcularından yoksun olarak maça çıkacak.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas dirili ve hava topu çalışmasıyla sona erdi.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı