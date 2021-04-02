Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçının hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programı sayfasında, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği bilgisi yer aldı.
Karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık'ın yapacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, daha önce Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus'un yöneteceğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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