Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Erzurumspor'la hazırlık maçı yapacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlıların ikinci etap kamp sürecindeki hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Hatay ekibi, Erzurum'da 29 Ağustos'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da 3 Eylül'de Galatasaray ile karşılaşacak.