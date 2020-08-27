Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Erzurumspor'la hazırlık maçı yapacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlıların ikinci etap kamp sürecindeki hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Hatay ekibi, Erzurum'da 29 Ağustos'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da 3 Eylül'de Galatasaray ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:25 - Kaynak: AA
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