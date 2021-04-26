Süper Lig'in 38. haftasında yarın oynanacak Atakaş Hatayspor- Gençlerbirliği maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kamil Çetin olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak.
Kaynak: AA
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