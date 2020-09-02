Atakaş Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, üç sezondur Hatayspor'un formasını terleten Hamza Gür'ün şampiyonluktaki emeğinin büyük olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Armamıza yakışır şekilde mücadele eden, takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Hamza Gür ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hamza Gür'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi