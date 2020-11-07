Atakaş Hatayspor, HES Kablo Kayserispor maçına hazır

ATAKAŞ Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.Dün karayolu ile Kayseri'ye giden bordo-beyazlı takım, bugün Kayserispor tesislerinde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirildi.Takım, çabukluk, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı. İdmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor, maç saatini beklemeye koyuldu.
Hatayspor, yarın saat 16.00'da HES Kablo Kayserispor'a konuk olacak.
- Kaynak: DHA
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