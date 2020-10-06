Atakaş Hatayspor kadrosunu 12 isimle güçlendirdi

HATAY/ DHA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-2021 sezonunda 12 takviye yaptı. Hatayspor, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;GELENLER1- Aaron Salem BoupendzaDaha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux'da oynayan Gabon'lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki Aaron, Gabon milli takım oyuncusu.2- Ruben RibeiroGeçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente takımında forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 3- Pablo SantosGeçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. 4- Burak Can ÇamoğluGeçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2. lig ekiplerinden Karlsruhe takımında sağ bek pozisyonunda görev yapan, 24 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.5-Hatayspor, Alanyaspor'dan Isaac Sackey'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da kiralık olarak oynayan, 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Isaac Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.6-Alexandros KatranisFransa ekiplerinden Saint-Étienne kulübünde sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Yunanistan U 21 Milli Takım oyuncusu Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı.7-Mame Biram DioufGeçtiğimiz sezon Stoke City'de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.8-Munir Mohand MohamediGeçtiğimiz sezon Malaga'da forma giyen kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.9-Adama TraoreMonaco forması giyen orta saha oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı10-Jean Claude BillongBenevento Calcio'dan stoper Jean Claude Billong ile 2+1 sözleşme imzalandı.11-Babajide David AkıntolaFC Midtjylland'den kanat oyuncusu Babajide David Akıntola 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı.12-Yavuz Buğra Boyar Kastamonuspor'dan gelen kaleci Yavuz Buğra Boyar ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.
GİDENLER1-Caner Hüseyin Bağ - Giresunspor2-Sadi Karaduman -Giresunspor3-Ömer Alıcı - Boluspor4- Hamza Gür - Boluspor5- Alican Özfesli - Başakşehir - Boluspor6-Rahman Buğra Çağıran - Malatyaspor - Samsunspor7- Furkan Şeker - Adanaspor8- Kubilay Sönmez - Göztepe
9-Yasin Güreler - Tuzlaspor
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:09 - Kaynak: DHA
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