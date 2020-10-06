Atakaş Hatayspor kadrosunu 12 isimle güçlendirdi

HATAY / DHASüper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-2021 sezonunda 12 takviye yaptı.

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