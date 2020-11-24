Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
24.11.2020 16:59
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çabukluk çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik idmanla yaklaşık 1 saatte tamamlandı.
Atakaş Hatayspor ile Bursa ekibi Karacabey Belediyespor, yarın saat 15.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
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