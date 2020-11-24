Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor ile Bursa ekibi Karacabey Belediyespor, yarın saat 15.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çabukluk çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik idmanla yaklaşık 1 saatte tamamlandı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor , Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak