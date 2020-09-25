Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışması yapan Hatay temsilcisi, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıklarını anımsattı.

Maçta, takım savunmasını iyi uyguladıklarını belirten Erdoğan, "Ofansif anlamda üçüncü bölgeye topu taşıyamadık, çok fazla üretken olamadık ama tabi karşımızda çok ciddi bir rakip vardı. Son iki maçı değerlendirirsek 4 puan aldık ama 2 maçı da geride bıraktık. Artık yarınki çok önemli maça konsantre olduk. Tarihimizde ilk defa sahamızda Süper Lig maçı oynayacağız, karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Ömer Erdoğan, kart cezalısı Ribeiro ve Sackey'nin yarınki maçta forma giyemeyeceğini ifade ederek, "Tabii ki can sıkıcı çünkü oynayan arkadaşlarımızdı ama onların yerine oynayacak arkadaşlarımız da zaten hazır durumdalar. İyi çalıştılar. İnşallah onlar da diğerlerini aratmayacak." diye konuştu.

Diouf: "Sahada her şeyimizi vereceğiz"

Hatayspor'un Senegalli forveti Mame Biram Diouf da Kasımpaşa maçını kazanmak istediklerini aktararak, şu görüşleri paylaştı:

"Tabii ki rakibimiz de buraya kazanmak için geliyor. Biz sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Hiçbir maç kolay değil, bu maç da onlardan biri. Fenerbahçe'ye karşı nasıl hazırlandıysak onlara karşı da o şekilde hazırlanacağız. Sahada her şeyimizi vereceğiz." şeklinde konuştu.

Rahmi Vardı: "Sol açık ve santrfor transferi planlıyoruz"

Kulüp Basın sözcüsü Rahmi Vardı, ligin ilk 2 haftasında 4 puan aldıklarını hatırlatarak, "Hatayspor yarınki maça da inşallah 3 puan düsturuyla çıkacak. Oyunlarımız yarın da 3 puan için elinden gelen her türlü çabayı sarf edecek. Teknik heyetimiz, yönetimimiz yarınki maça kilitlendi. Cezalı 2 oyuncumuz var, bunlarla ilgili önlemler alındı." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Vardı, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 2 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Bir sol açık, bir de santrfor. Santrforla ilgili dün akşam bir gelişme oldu, bugün netleşirse inşallah size müjdesini veririm. Transferin son gününe kadar her an her şey olabilir. Eksiklerimizi biz de biliyoruz. Transfer komitemiz de bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor."

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Kasımpaşa, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika Spor


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